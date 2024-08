Nostro figlio ora sta bene Grazie a tutti i riccionesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Speravano in un miracolo e il miracolo è avvenuto. Il bimbo di 6 anni che per una brutta congestione martedì stava annegando nella piscina del Bagno 110 a Riccione, ieri mattina è stato dimesso dall’ospedale di Rimini, dov’era ricoverato. E’ tornato all’hotel Eliseo, dove con i genitori Teklu Netserab e Azeb Teklezghi, da undici anni residenti a Wil in Svizzera, e le due sorelline di 5 e 8 anni stava trascorrendo le vacanze. Il piccolo ha ripreso a giocare per la gioia di mamma e papà, che plaudono all’efficienza e alla prontezza dei servizi, dalla spiaggia alla sanità. Tanto più che in un primo momento le condizioni delerano apparse gravi. "Ero accanto aracconta la mamma l’ho visto cadere in acqua senza più affiorare. Sono stata presa dal panico, mi spuntavano le lacrime nel pensare che stavo rischiando di perdere un