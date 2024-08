Midi è la parola d’ordine per la stagione in corso in ogni sua possibile variante

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 3 agosto 2024) Se gli estremismi sono sempre pericolosi, non sorprende che la gonna più amata dalle donne sia quella. Perché si tratta di un capo equilibrato, versatile, capace di trasformarsi in mille modi diversi e adatti aoccasione. Qualunque sia lo stile, ce n’è una che lo sposa in pieno. Tutto questo vale ancora di più per lainche ha proprio decretato quellacome lunghezza gonna estate 2024 più gettonata. In passerella e nello street style. Per chi non ha ancora provveduto a fare incetta di questo magico indumento ci sono due opzioni. O sfruttare i saldi estivi oppure buttarsi sulle nuove collezioni. In entrambi i casi il focus può essere quello di trovare il giusto punto d’equilibrio tra le tendenze dellaine quelle dell’autunno in arrivo.