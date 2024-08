LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simone Biles firma il tris d’oro Sigilli di Yulo e McClenaghan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domani con altre finali di specialità: parallele asimmetriche, anelli e volteggio maschile. Ci sarà Alice D’Amato! Buon proseguimento di serata su OA Sport. 18.14 L’irlandese Rhysha conquistato la medagliaal cavallo con maniglie con un perentorio 15.533, precedendo il kazako Nariman Kurbanov (15.433) e lo statunitense Stephen Nedoroscik (15.300). 18.13 Hur si ferma a 14.300, settimo. 18.10 Verniaiev 14.966, ora la chiusura del sudcoreano Hur. 18.06 Fare 15.300 e non essere ancora certi del podio: terzo posto provvisorio per Nedoroscik, mancano Verniaiev e Sugino. 18.03 Incredibile prova di Rhys, che stampa un superbo 15.533 e prende la vetta della gara davanti a Kurbanov e Whitlock. Dopo la pausa ci sarà Nedoroscik. 17.