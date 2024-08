L’indignazione per i regali agli influencer? Dipende dalla serietà di brand e creator Rispetto chi non usa i social sono più liberi | Tommaso Cassissa e la Gen Z

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)(meglio conosciuto suicome Tommy Cassi) ha fatto della comicità il suo tratto distintivo, trasformandola in uno strumento per raccontare e sottolineare i disagi della sua generazione. Non ha mai smesso di farlo. Neanche adesso che è passato dal piccolo al grande schermo. È protagonista, infatti, di “Un oggi alla volta”, un film – per la regia di Nicola Conversa e disponibile nelle sale dallo scorso 25 luglio – che, a metà tra commedia e dramma, ricorda ai giovani (ma parla a tutti) che non si è mai in ritardo e non esiste un tempo giusto. E che forse, vale ancora la pena amare. “Sei nato per amare in un mondo dove tutti vanno di fretta, in un mondo dove forse tutti hanno paura di dirselo”, è la frase che racchiude il senso del film. Oggi amare fa paura? Purtroppo sì e non solo amare.