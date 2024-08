Incendio a Fiumicino fiamme in un appartamento a via del Faro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi a, dove è divampato unindi una palazzina in via del. L’allarme è stato lanciato dai residenti e dai cittadini che si trovavano nei paraggi. Tempestivo il loro intervento che, con l’ausilio di una scala, ha permesso il soccorso di un cane e aiutato una donna incinta ad uscire dallo stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e 118. Secondo quanto si apprende sembrerebbe che nell’dove sono divampate lenon era presente nessuno. Per quanto riguarda le cause, sempre secondo quanto si apprende, potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, ma le effettive dinamiche sono ancora da verificare.