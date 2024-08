Civil War | ecco perché dovete assolutamente vedere lo straordinario film di Alex Garland in 4K UHD

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) Vi spieghiamol'uscita homevideo Eagle Pictures dalla qualità tecnica pazzesca, è l'occasione da non perdere per scoprire o ritutta la cruda e distopica follia diWar. E negli extra c'è un bellissimo documentario. È stato sicuramente uno dei migliori titoli del 2024, divenuto poi di incredibile e inquietante attualità dopo l'attentato a Donald Trump.War, firmato da, ci proietta in maniera scioccante in un'America divisa e rabbiosa, spaccata e devastata, dove ideologie e differenze etniche e sociali hanno immerso la nazione in un vortice di violenza senza fine. Un folle tutti contro tutti nel quale alcuni giornalisti cercano ammirevolmente di fare il loro lavoro sul campo, puntando a un bersaglio grosso. Undi questa portata, crudo, profetico e con una sontuosa messa in scena, che purtroppo troppo pochi hanno