Chissà se Evangeline Lilly tornerà mai sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) Non sappiamo seun giorno al cinema, ma speriamo vivamente che riapparirà sul red: nel dubbio, ricordiamo i suoi look più glam.ha deciso di prendersi una pausa da Hollywood. Non è la prima né l’ultima attrice ad avvicinarsi a questa consapevolezza. La sua, però, è stata una carriera decisamente ricca di esperienze degne di nota su grande e piccolo schermo. I più la ricorderanno facilmente in Lost, una delle serie televisive più amate di sempre dove ha interpretato Kate, uno dei personaggi centrali.. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli anni, poi, ha rafforzato anche la sua notorietà sul grande schermo. Ha recitato nella trilogia de Lo Hobbit ed è stata coinvolta sin da subito nella trilogia Marvel dedicata ad Ant-Man.