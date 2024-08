Tutti tengono la chiave nella serratura durante la notte | ecco perché è un’abitudine sbagliata che ti mette in forte pericolo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’abitudine comune di tenere ladipuò rivelarsi un’azione deleteria e moltosa. Si tratta di una condizione certamente diffusa, l’idea di tenere le chiavi di casa direttamente, magari girate,convinzione che questo possa aiutare a tenere i ladri lontani a causa della “fatica” che andrebbe fatta per aprire la stessa. Chiavisa (cityrumors.it)i periodi maggiormente a rischio, ovvero quando tipicamente ci si allontana da casa come Natale e le festività oppurela stagione estiva, è giusto capire bene quali sono le azioni da adoperare per poterre in sicurezza il proprio immobile e gli effetti personali. Tuttavia gli errori più comuni si fanno nel quotidiano e non nelle condizioni “eccezionali”.