Tutti i numeri di Carlos Alcaraz | ora è anche il più giovane finalista nel singolare maschile alle Olimpiadi

(Di venerdì 2 agosto 2024) A dirlo fa impressione: ha solo 21 anni. Manon si ferma e nel suo cammino a Parigi 2024 si aggiudicala finale delcon la ferocia dei campioni ormai abituati a scrivere pagine di storia. Lui ne scrive un’altra. Un altro record: è il piùtennista della storia ad aver raggiunto la finale del. E lo ha fatto battendo 6-1 6-1 in un’ora e un quarto Felix Auger Aliassime. Partiva favorito, ma davanti aveva comunque un ex numero 6 al mondo. Lo spagnolo però sa esaltarsi nei momenti più delicati, nutrendosi della pressione dell’evento. Record dopo record, con uno in agguato: lo status di medaglia d’oro piùdel. Un avvisoper chi lo sfiderà: Novak Djokovic o Lorenzo Musetti. Intanto, ecco un riassunto dei record della carriera del numero 2 al mondo. A 21 anni.