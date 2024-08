Thelma il trailer del film con June Squibb

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024), ildelconEsordio alla regia di Josh Margolin,è una struggente commedia d’azione che offre alla candidata all’Oscar®(NEBRASKA) il suo primo ruolo da protagonista a fianco di Richard Roundtree (SHAFT). La, che non ha utilizzato controfigure per gran parte del, interpretaPost, un’esuberante nonna di 93 anni che viene raggirata da un truffatore telefonico che si finge suo nipote (Fred Hechinger di The White Lotus). Parte così per una ricerca insidiosa per le strade di Los Angeles, accompagnata da un amico (Roundtree) e dal suo scooter, per reclamare ciò che le è stato sottratto. Nel cast anche Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer e Malcolm McDowell.