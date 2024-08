Sharon Verzeni frequentava Scientology? La nuova possibile pista nelle indagini per l’omicidio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Restano aperte tutte le pistesuldi, la 33enne accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. E una di queste piste conduce a. Secondo quanto riferisce il giornale locale Bergamo News, sembra che la donna fosse in qualche modo legata alla nota organizzazione religiosa fondata nel 1954 dallo scrittore Ron Hubbard e frequentata da diverse star di Hollywood. Il movimento – la cui dottrina si basa sulla forza del pensiero umano e sulla liberazione dell’anima – conta milioni di fedeli in tutto il mondo, di cui 300mila in Italia, e ha una sede anche in provincia di Bergamo, in via Roma a Gorle, circa una ventina di chilometri da Terno d’Isola.