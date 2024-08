Semiconduttori IA e non solo Così Intel prova a superare il suo trimestre rosso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) “La nostra performance finanziaria nel secondoè stata deludente, anche se abbiamo raggiunto traguardi tecnologici chiave”. Pat Gelsinger, ceo dia guardare il bicchiere mezzo pieno. Ma ignorare l’altra metà è praticamente impossibile. Il colosso americano deinon corre come dovrebbe, tanto da annunciare un piano di taglio drastico. È necessario ridurre i costi (10 miliardi per il prossimo anno) e gli investimenti, licenziando oltre il 15% del personale. Tradotto in numeri concreti, parliamo di oltre 18.000 dipendenti, visto che l’azienda nel 2023 ne contava circa 125.000. Secondo altri come il Financial Times si parla di 15.000 lavoratori, quindi poco meno rispetto al dato precedente, ma il senso del discorso rimane lo stesso:è in difficoltà.