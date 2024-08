Ricerca | il dottor Ai promosso nella diagnosi ma c’è un problema…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il “Ai” è stato sottoposto ad alcuni test e i risultati emersi lasciano un po interdetti: l’IA ha dato lacorretta ma In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale (AI) sta trovando applicazioni sempre più innovative, il settore medico non fa eccezione. Recentemente, i National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti hanno condotto uno studio per valutare l’efficacia e le potenziali insidie dell’integrazione dell’AI nel processo decisionale medico. Il risultato? Un promettente ma ancora imperfetto “Ai”. L’AI è stat promossa per le-Ansa-Notizie.comIl cuore dello studio ha messo alla prova un modello di AI nelle sue capacità diagnostiche, confrontandolo con la prestazione dei professionisti del settore sanitario.