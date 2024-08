Recuperato in fin di vita dalla piscina Amin non ce l’ha fatta disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) CERMENATE (Como) È morto nella notte, il bimbo di 5 anni salvato domenica dopo un tuffo in. I medici dell’ospedale di Bergamo, che lo hanno avuto in cura per quattro giorni, mercoledì notte hanno dovuto dichiarare il suo decesso, senza che mai si fosse minimamente ripreso o abbia dato un qualunque segnale di reazioni alle cure intensive a cui era sottoposto. Ora la Procura di Como ha disposto, per capire cosa gli abbia causato quel malore fin da subito gravissimo. Il piccolo, cinque anni appena compiuti a inizio giugno, figlio di genitori di origine marocchina e residente a Lomazzo, era inpare con mamma e papà, entrambi presenti, e stava giocando sullo scivolo dei tuffi. Fino a quando non è più riemerso. I bagnini sono intervenuti non appena si sono resi contro che il bimbo non riaffiorava, ma a quel punto era già in condizioni tragiche.