Parigi 2024 tiro a volo skeet | Cassandro 5 e Rossetti 10 dopo 75 piattelli di qualificazioni

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre anniTokyo, Tammaroci riprova a conquistare una medaglia nelspecialità. Ai Giochi Olimpici diil percorso del tiratore campano parte bene, con una prima giornata dida 74/75 che gli vale la quinta piazza. Una prestazione perfetta fino agli ultimi, conche commette il suo primo errore al 65° colpo. Brutto inizio, ma ottima reazione di Gabriele, che ha iniziato male la sua mattinata con ben tre errori nella prima serie di colpi. Costretto a rincorrere sin dalle fasi iniziali, l’azzurro fa 50/50 nelle due successivi serie e chiude 10° con 72/75. L’appuntamento è fissato per domani mattina, quando i tiratori completeranno le ultime due serie da 50complessivi che decideranno i sei finalisti in vista dell’atto conclusivo in programma nel pomeriggio.