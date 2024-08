Napoli Rafa Marin | Napoli un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024), calciatore del, ha parlato in conferenza stampa nel ritiro di Castel di Sangro. Queste le sue dichiarazioni: Arriva dal grande Real Madrid, cosa significa per il? Le tue prime sensazione? Per me stare nelè un altroche si realizza, è un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sono contento della decisione che ho preso. i compagni mi hanno accolto molto bene”. A chi ti ispiri? Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da braccetto destro, ma sono polivamente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa”. Albiol ti ha raccontato qualcosa di? “E’ un grandissimo giocatore, non potuto parlare con lui purtroppo anche se l’ho incontrato da avversario. Lo considero un grande professionista”.