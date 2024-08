L’ex presidente Toti contesta il reato di corruzione | È scivoloso Poi si autoelogia | La mia è la migliore amministrazione di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) “L’unica cosa certa è che non mi ricandiderò, né come consigliere né tanto meno come, altrimenti non mi sarei dimesso” ha confermato quanto detto ieri Giovanni, oggi durante la conferenza stampa a margine dell’incontro con una decina di suoi fedelissimi della lista che porta il suo nome, che alle ultime elezioni regionali in consiglio regionale aveva raccolto il 22% delle preferenze. A chi gli chiede se, sulla scelta delle dimissioni abbia pesato più la speranza di evitare il giudizio immediato o un certo isolamento politico,risponde deciso: “Ho scelto di dimettermi perché avremmo combattuto una battaglia (giudiziaria, ndr) sulla pelle della Liguria che non avrebbe trovato soluzione né inné nella procura”.