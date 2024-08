La Vianese si presenta | Vogliamo stupire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si alza il sipario sulla, grande protagonista mercoledì sera alla Festa della Meccatronica, l’ormai tradizionale evento di Viano sostenuto da E80 Group, e patrocinato dai Comuni del territorio appenninico. Alla kermesse, in piazza XXV Aprile, davanti a un migliaio di persone tra street food e musica, sono statete lae altre società sportive della zona, alla presenza di figure istituzionali locali e regionali. Durante la serata condotta dal vocalist Rosario Calà, sono saliti sul palco sia il neoeletto sindaco di Viano, Fabrizio Corti e il Prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa. "Continuate a fare sport e non stancatevi mai – ha sottolineato il Prefetto – e credete sempre nei vostri sogni, che sono l’elemento che vi spinge e vi motiva in ogni circostanza".