La versione di Angela Carini | Il mio ritiro? Nulla di programmato ma una scelta d’istinto Mi scuso per non aver salutato Khelif

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’impatto mediatico prima e dopo la gara, ile le lacrime sul ring. La politica entra in gioco e i social si dividono. Si potrebbe riassumere così l’Olimpiade di, pugile italiana che ha abbandonato dopo meno di un minuto la sfida contro Imane, atleta algerina intersessuale finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi di Parigi. “Ho subito un primo colpo dalla mia avversaria, e ho sentito subito male al naso e alla faccia. Poco dopo ne ho ricevuto un altro, e mi ha fatto malissimo, tanto che il naso poi mi è sanguinato anche all’antidoping. Non respiravo più, ho pensato alla mia famiglia, ho guardato mio fratello in tribuna e sono andata verso l’angolo per ritirarmi. Non mi sentivo più in grado di finire il match”. Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.