La biografia di Britney Spears acquistata da Universal

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024)Pictures ha vinto i diritti del bestseller numero 1 del New York Times acclamato dalla critica di, The Woman in Me, un progetto che il regista di Wicked Jon M. Chu è impegnato a sviluppare e dirigere. parla di un ruolo molto ambito per qualsiasi attrice, affermata o alle prime armi: interpretare un’artista multi-platino che cade in disgrazia, solo per risorgere dalle sue radici in Mississippi e Louisiana, che è decollata con “Baby One More Time” negli anni ’90 per la sua rinascita nei primi anni 2000 con “Piece of Me” dopo essere stata carne da macello per i tabloid.ha firmato un contratto da 15 milioni di dollari per un libro nel 2022, che è stato uno dei più grandi accordi di tutti i tempi. Lasegue la sua ascesa alla fama, la sua tutela e la sua ritrovata libertà. Chu è.