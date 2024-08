Istat | giù a giugno vendite al dettaglio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 12.23 Alealsegnano -0,2% rispetto a maggio sia in valore che in volume.Rispetto a2023 si registrano cali dell'1% in valore e dell'1,8% in volume.Lo comunica l'Nel secondo trimestre lerisultano in lieve aumento in valore (+0,1%) e in diminuzione in volume (-0,1%). Su base annuain aumento per la grande distribuzione (+0,5%) e in calo per le imprese operanti su piccole superfici (-2%), fuori dei negozi (-4,2%) e per il commercio elettronico (-3,9%).