Il data scientist non è più l’unica figura professionale dell’AI

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Viene da chiederselo. Nel 2023, ile? ancora il lavoro piu? sexy del ventunesimo secolo? Pur alla luce di tutti i problemi legati all’operare in ambienti non piu? vergini, che hanno forse fatto perdere parte del fascino iniziale, ladelcontinua ad attrarre grande attenzione ed interesse. A far riflettere su quanto sia pero? difficile definire con esattezza il perimetro e le mansioni di unin un moderno contesto strutturato, ci pensano pero? alcuni dati relativi al comportamentoe ai livelli di soddisfazione per la professione riscontrati negli anni. Un rapido sguardo ad alcuni numeri rivela due fenomeni strettamente correlati.