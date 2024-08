Il coraggio di Lumir Balla | Ho difeso la cassiera durante una rapina Pestato a sangue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Gridavano, ci dicevano ‘vi ammazziamo’. Sono intervenuto e ho detto: "Andatevene, lasciateci stare". A quel punto è arrivata la prima botta. Sono caduto a terra. Poi il buio". Mancano pochi minuti alla chiusura del Conad di Cascina. Sono le ore 20 del 28 gennaio 2024, per la precisione, quando gli ultimi clienti si apprestano rapidamente a servirsi agli scaffali e a recarsi alle casse., 40 anni, cascinese originario dell’Albania e padre di famiglia, entra nel supermercato per fare un po’ di spesa dopo un’altra giornata di lavoro in una ditta di impiantistica del territorio. "E’ stato tutto molto rapido e improvviso", racconta. Tre uomini, a volto scoperto, entrano nel supermercato e iniziano a saccheggiare le merci dagli scaffali, gridando minacce e insulti contro dipendenti e clienti che inizialmente fanno fatica a capire cosa sta accadendo.