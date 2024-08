I segreti dei vini camaldolesi i monaci aprono le antiche cantine Viaggio nel mondo benedettino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Poppi (Arezzo), 2 agosto 2024 – Ile porte delle loro antichissimee svelano idella produzione di pregiatissimi. Si racconta che idel Casentino fossero, al tempo dei Medici, fra i migliori della Toscana. E come testimonianz a c’è una lettera di Lorenzo il Magnifico a Piero Alamanni, dove si annota: "Tre dì or sono vi mandai due some di vino di quelle due sorte di Casentino, e doveranno esser costì presto, perché questi tempi sono a proposito, come son quì alla botte, che da parecchi anni fa non ci furono e migliori".