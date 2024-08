GallinaRock 2024 | al via l’8 agosto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Musica: conto alla rovescia per il, al via l’8. Conto alla rovescia per la sedicesima edizione del Festival, che non si è fermato neppure durante la pandemia.Dal 2009 sul palco del, ideato e diretto da Luigi Vacana, sono passati numerosi artisti dai KuTso a i Marta sui Tubi, ma anche Lo Stato Sociale e Jago, prima di conoscere il successo del grande pubblico. A conferma dell’indiscussa qualità del format, la Rai ha deliberato anche la Media partnership ufficiale attraverso Rai Radio Tutta Italiana. Un palcoscenico da record calcato negli anni da circa 300 band, per un totale di oltre 1.300 musicisti. Volti noti ma anche band emergenti, che qui si sfidano a ritmo di rock. Così il, considerato tra i contest più riconosciuti della penisola, ha presentato la line-up dell’edizione