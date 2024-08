Gaeta beccato con droga e coltello in macchina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – In data 30 luglio c.a. a, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito delle consuete attività d’Istituto, nello specifico durante i servizi preventivi di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un uomo classe 77 per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di una serramanico della grandezza di circa 16 cm di cui 7 di lama. Al contempo l’uomo, fermato alla guida del proprio autoveicolo, veniva segnalato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 poiché sorpreso in possesso di circa 4,50 gr di hashish e disposto nei suoi confronti il ritiro immediato del documento di guida.