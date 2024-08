Fa i piatti cucina lava Sara Errani le incredibili offese dei cronisti francesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le nostre tennistee Jasmine Paolini sono approdate alle semifinali del torneo di doppio femminile a Parigi con una prestazione fantastica. Ma in Francia è esplosa una polemica feroce per lefrasi pronunciate dai commentatori della radio francese Rmc durante la partita che le nostre atlete, al secondo turno, hanno vinto contro le tenniste transalpine Caroline Garcia e Diane Parry. In giorni in cui infuria la discussione sul caso di Angela Carini e Imane Kehif, stonano e non poco le frasi sessiste pronunciate dai radio: “A sinistra c’èche comanda“, ha infatti detto uno dei due commentatori, “fa tutto lei: i“. Espressioni del tutto inopportune che hanno scatenato un’ondata di indignazione a Parigi e dintorni.