Din Don Quando meno te lo aspetti film su Italia 1 | trama attori e cast

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su1, va in onda Din Donte lo, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Din Donte loLa tranquilla vita di un piccolo paese viene sconvolta dall’arrivo inaspettato di Angelo, il fratello gemello del vescovo locale. L’uomo ha un solo obiettivo: mettere le mani su un’eredità che gli spetta di diritto: 12 lingotti d’oro nascosti da tempo dal fratello. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio della giovane Luna con Luigi, la canonica diventa il teatro di una commedia degli equivoci e di una serie di gag esilaranti. Angelo, con la sua presenza ingombrante, mette sottosopra la vita dei paesani e crea situazioni sempre più intricate.