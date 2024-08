Dilettanti oggi i gironi di serie D e Seconda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Cittadella conoscerà(diretta alle 13,30 sulla pagina Instagram della Lnd) le sue avversarie nel campionato diD e da ieri sono circolate le prime indiscrezioni sul girone della truppa di Salmi. Una di queste porta la Cittadella, che ieri ha ufficializzato il 2005 Mattias Borsari ex Modena, (nella foto) addirittura nel girone "C" assieme al Lentigione e al Ravenna (che avrebbe richieste espressamente la destinazione) assieme alle società venete e trentine, ipotesi tutta nuovo rispetto a quella classica del girone "D" con le toscane e le lombarde del sud, ma per ora resta un’ipotesi anche perché prima c’è da capire che fine faranno Piacenza e Fiorenzuola, pure candidate a finire in duediversi., dopo il Consiglio regionale del Crer, saranno resi noti anche i calendari della coppa di Eccellenza, Promozione e Prima e con essi anche idicategoria.