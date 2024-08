Che teatro… Lino rompe il silenzio | giorni dopo Temptation Island si parla di Maika

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 agosto 2024) Proprio adesso che sembrava essere riuscito, sorprendentemente, a smentire tutti tra il pubblicoha dato un annuncio sui social e tanti spettatori hanno cominciato a scrivergli in massa “te l’avevamo detto” ed in effetti è così.la rottura con Alessia a. Un’altra amara delusione con. Quando il reality condotto da Filippo Bisciglia era ancora in corso, la maggioranza dei telespettatori non si capacitava di comeGiuliano, come d’altra parte anche altri fidanzati, potesse credere chefosse interessata a lui e non stesse solo facendo il lavoro da tentatrice a. Ora la verità.