Cacciato dalle Olimpiadi per questa foto | il suicidio di Ben Lowe | Guarda

(Di venerdì 2 agosto 2024) Riflettori puntatu sul surf olimpico, siamo a Parigi 2024. Ma le gare di surf non si svolgono nella capitale francese, ma nella splendida isola di Tahiti, nella Polinesia francese. Ed è proprio in quest'angolo di paradiso che un giudice di gara si è fatto fuori da solo: è stato infatti allontanato per aver pubblicato unainsieme al surfista australiano Ethan Ewing e all'allenatore della squadra nazionale australiana Bede Durbidge. Ben, un giudice della World Surf League con una lunghissima carriera alle spalle, è stato ritratto sorridente in unacon Ewing e Durbidge a Teahupo'o. Lo scatto, pubblicato online, includeva la didascalia: "Questi tre ragazzi di Straddie (Stradbroke Island, ndr) si esibiscono alle".