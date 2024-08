ATP Washington 2024 | Flavio Cobolli non si ferma più e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non accenna arsi la corsa di, che all’ATP 500 diincassa un altro grande successo sull’americano Alex Michelsen, pericoloso interprete di questi campi, per 7-5 3-6 7-6(2) e si guadagna l’accesso alle semifinali, dove troverà uno tra l’idolo di casa Ben Shelton e il canadese Denis Shapovalov. Primo set dalle emozioni forti, conche subito trova il break a 30 per andare avanti 2-1. Tre chance di controbreak le annulla, due per andare 5-2 le spreca. Poi, sul 5-4, passaggio a vuoto e stavolta la battuta Michelsen gliela strappa, ma la riperde sul 5-5 e stavolta l’azzurro riesce, alla terza chance, a portare a casa il 7-5.