Arriva fefè il nuovo profumo per cani firmato Dolce & Gabbana

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sorprendente illancio di. Il celebre marchio italiano ha infatti portato sul mercato Fefé, unper. Una fragranza certificata per essere usata sugli animali domestici. Disponibile per il pubblico da giovedì 1° agosto 2024, vanta ovviamente un’intrigante bottiglia di vetro ben rifinita. Un vero e proprio “must have” per gli amanti deie della moda. Cos’è Fefé Tutti i proprietari disi lasciano andare a dei regalini per i propri cuccioli. Che si tratti di snack, di una nuova cuccia o di accessori da indossare, il mercato è decisamente pieno.vi hanno fatto il proprio esordio in maniera particolare, proponendo Fefé, ovvero unper. É la prima volta che la celebre casa di moda si confronta con qualcosa del genere.