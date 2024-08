Aeroporto di Cagliari che errore cedere una gallina dalle uova d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se si dovesse individuare unadell’economia sarda, sicuramente una risposta giusta sarebbe l’di. Data la centralità dell’area metropolitanatana per la Sardegna e l’aumento continuo dei flussi turistici, l’diva a gonfie vele. Non che i lavoratori del settore facciano la bella vita o siano tranquilli (tra precariato, turni di lavoro ostici e bassi salari), ma questa è un’altra storia. La storia che voglio raccontare è quella di una, costruita coi soldi pubblici e con la fatica di tante lavoratrici e lavoratori del settore, appunto l’di, che i proprietari hanno deciso di privatizzare. Oggi nella società di gestione dell’dila maggioranza delle quote societarie è in capo a un ente pubblico, la Camera di commercio die Oristano.