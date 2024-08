a Tavernelle Rock Fest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arrivano in Umbria i Nobraino che con il tour estivo fanno tappa stasera aper il. Dopo l’uscita del loro ultimo album “Animali da Palcoscenico,“ e dopo il tour invernale indoor, i Nobraino stanno percorrendo l’Italia con “Animali da Palcoscenico Tour Estivo“ nel quale brani storici si alterneranno ai pezzi del nuovo album che, forti di una gavetta live, sono poi stati inseriti nel nuovo album. Il palco è sempre stato al centro della storia dei Nobraino cresciuti in un panorama musicale ricco di opportunità, quello degli anni 2000 in cui la band si è formata al ritmo di 150 date all’anno. ?