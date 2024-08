A Motta Visconti pugno di ferro contro i ciclisti che sfrecciano | prime multe sulla ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Milano) – Prima il divieto di portare i cani nel centro cittadino, ora illi della velocitàciclopedonale: per il sindaco di, Primo De Giuli, la sicurezza dei cittadini si fa scoraggiando furti, rapine, truffe ma anche garantendo la sicurezza stradale alle categorie deboli, come pedoni e, e la salute pubblica. Decisioni che spesso fanno discutere come quella partita nei giorni scorsi. Gli agenti della polizia locale hanno avuto direttive per andare allare la velocità, a scopo informativo,ciclopedonale lungo il Naviglio. “Gli agenti sono andati col telelaser e hannollato i. Chi ha superato il limite previsto ha ricevuto il tagliandino dell’infrazione solo a scopo informativo, per fare capire che quella strada per pedoni eha dei limiti da rispettare”.