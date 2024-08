Un fratello e un uomo speciale i funerali di Simone Spinosi Il lutto della comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 1 agosto 2024 – Saranno celebrati questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Montecatini Alto, idi. Lo sfortunato giovane è morto ad appena 36 anni, dopo due mesi di agonia in seguito a un terribile incidente avvenuto lo scorso maggio tra viale Diaz e viale Bicchierai. Insieme alla madre, mandava avanti il bar Panteraie, alla Casina Rossa, ieri chiuso per. La ex compagna e la figlia vivono in provincia di Lucca. Ed è proprio a quest’ultima cheaveva dedicato un commovente pensiero sulle pagine di Facebook. "E con oggi siamo a 36 – ha scritto il giovane il 13 gennaio, il giorno del suo ultimo compleanno – tanti auguri a me. Il regalo più bello sei tu. Sei la cosa più bella che ho fatto nella mia vita ed oggi passare il mio compleanno con te non ha prezzo".