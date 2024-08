Sand recensione del gioco da tavolo | corrieri nel deserto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Devir, per l’ultima Play, ha presentato il suo gioiellino nascosto sotto la sabbiasì, concedetemelo.è uncompetitivo di Ariel Di Costanzo e Javier Pelizzari per 1-4 persone dai 14 anni in su, con partite della durata di 120 minuti circa. Come Bitoku fa parte della Kemushi Saga targata Devir. Pare che abbia suscitato clamore nel panorama ludico, poiché non apprezzato da molte persone, ma scopriamo di cosa si tratta ed il mio parere!– Ambientazione & Contenuto Mappa e cubi pianteIlè ormai tutto ciò che ci circonda. Nessun? ricorda cosa ci fosse prima e l’obiettiva è sopravvivere sperando che l’umidità ci sia di supporto.Da nomadi quali siamo, attraverseremo le immense distese di sabbia dalle pendici dei Monti Akaishi fino allo scogliere di Seapaw.