Rudy Zerbi svela per quale ex di Amici ha un debole | Ecco chi è l’alunna perfetta!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lasciato per un attimo in questa rovente estate il suo ruolo di insegnante adin attesa della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi,in questo periodo è impegnatissimo con la radio. Protagonista dell’evento “Riccione on stage”, è possibile anche ascoltarlo su Radio Deejay dove conduce, dalle 10 alle 12, le dirette dall’Aquafan di Riccione. Dal 7 al 24 agosto invece sarà il conduttore di sette concerti gratuiti sempre dalla cittadina romagnola. Tra i Big già annunciati, Alessandra Amoroso, ComaCose, Alfa, Francesco Gabbani, Gaia e Tananai. Molto vicino ai giovani che si affacciano nel mondo della musica,ha parlato di “Riccione On stage” come un’ottima opportunità per farsi conoscere. Giunto alla sua decima edizione, l’evento è dedicato infatti alla ricerca di nuovi talenti: Dare spazio ai nuovi talenti è un’ottima opportunità.