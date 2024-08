Roma presenta seconda maglia ispirata a street art di Testaccio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Oggi (1 agosto) adidas ehannoto il nuovo kit Away per la stagione 2024/25, il cui design attinge dalla scena artistica del quartiere capitolino di. LaAway dellasegue il concept della collezione inaugurato dal kit Home 2024/25, ispirando il proprio design a, culla e luogo iconico del tifo giallorosso. Per lada trasferta, il disegno è ispirato allaart che contraddistingue alcuni scorci del moderno panorama urbano. L’anfora, simbolo e icona artistica del rione testaccino, compare sullacome un dettaglio applicato nel retrocolletto. Il riferimento è al Monte dei Cocci, una collina artificiale di epocana frutto dell’accumulo di milioni di frammenti di anfore usate per il trasporto delle merci che giungevano via nave al porto fluviale sul Tevere.