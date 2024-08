Referendum autonomia differenziata già raccolto mezzo milione di firme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilsull’è al centro del dibattito politico in Italia. La legge Calderoli, dal nome del ministro leghista per le Autonomie del Governo Meloni, potrebbe essere abolita in seguito alla consultazione popolare se i promotori raccoglieranno un numero sufficiente divalida affinché si vada al voto. L’è una questione che ha polarizzato il dibattito politico italiano. La proposta di dare maggiori poteri alle singole regioni ha suscitato reazioni contrastanti. Al Nord c’è soddisfazione, perché i territori, più ricchi, potranno godere di maggiorerispetto alla Stato. Al Sud, viceversa, c’è tensione, perché i territori, più poveri, potrebbero ricevere duri contraccolpi dal mancato coordinamento statale.