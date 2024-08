Quanti errori quando si prendono i farmaci | da alcol a zero acqua ecco cosa non bisogna fare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 1 agosto 2024): tracomuni e consigli utilidice un professore ina, su come assumere correttamente le pillole Non è raro che i pazienti faccianonell’assunzione dei, compromettendo l’efficacia della terapia. Alberto Corsini, professore di farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano, mette in evidenza alcuni degli sbagli più frequenti e offre preziosi consigli per evitare rischi. Come prendere una pillola -ansa- Notizie.comIl primo errore da evitare è quello di ingerire le pillole senzao con unatà insufficiente. Corsini sottolinea che la maggior parte deirichiede un bicchiere pieno d’(150-200 ml) per garantire una corretta solubilizzazione e assorbimento a livello gastrointestinale. Assumere i medicinali con poco liquido può ridurre drasticamente la loro efficacia.