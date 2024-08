Pro Recco gruppo svizzero punta a subentrare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) C’è una speranza per il futuro della Prodi pallanuoto, dopo che il patron Gabriele Volpi ha dichiarato di di non volere più impegnarsi per la società. Unavrebbe manifestato la volontà diaffiancato da una rappresentanza di imprenditori e cittadini di. Il condizionale è d’obbligo anche se le notizie trovano più di una conferma, secondo quanto sostiene l’ANSA. Di questa opportunità se ne discuterà domani, il 2 agosto, giorno in cui è convocata l’assemblea dei soci della Pro. ProSportFace.