Piccola ripresa della disoccupazione in giugno 7% ma diminuiscono gli inattivi

(Di giovedì 1 agosto 2024)risalita per il tasso diitaliano che, in, si riporta al 7% (+ 0,1% rispetto a maggio). Per i più giovani (15-24 anni) lasi attesta al 20,5%, anche in questo caso con un incremento dello 0,1%. Il tasso indica le persone che non hanno un’occupazione ma che la stanno cercando (se non lo fanno ricadono nella categoria “”). Il live incremento può quindi dipendere anche dall’incremento delle persone in cerca di un impiego, rilevato dall’Istat. Si tratta di 23mila individui in più. Il tasso di occupazione (persone con un lavoro sul totalepopolazione in età lavorativa) è salito al 62,2%, un incremento dello 0,1% che in valori assoluti significa 25mila persone in più con un lavoro rispetto a maggio.