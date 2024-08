Parigi 2024 D’Ambrosi | Volontà di Carini da rispettare Ora risolvere il problema federazione internazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Tra i primi principi che ho appreso dalla nobile arte e dai tanti amici tecnici è che ladell’atleta va rispettata. Laha scelto, in un primo momento, di combattere, anche se siamo stati in molti ad avere delle perplessità. Lo ha fatto con coraggio e determinazione e nel rispetto dei suoi sogni. Sul ring ha ancora liberamente scelto di interrompere il combattimento. In ambo i casi la suaè stata rispettata”. A dirlo in una nota è Flavio, presidente dellapugilistica italiana, a proposito del ritiro di Angelanel primo round del match contro Imane Khelif.