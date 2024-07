Parigi 2024 Alcaraz a Nadal | Grazie Rafa prendo tanto per il futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è concluso ai quarti di finale delle Olimpiadi diil cammino diele Carlos. Diciassette anni di differenza, il primo ha già scritto la storia di questo sport, il secondo ha già vinto 4 Slam. Un doppio dal significato importante, una sorta di passaggio di testimone. Perè stata l’ultima apparizione ai Giochi, una delle ultime in generale sul circuito, e ha voluto godersi ogni momento in campo al fianco del giovane connazionale. “milleper questa settimana – il post disu Instagram – e per condiviso con me il campo giocando per la Spagna. Oggi non ce l’abbiamo fatta, maun sacco di cose per il: è stato speciale!”.: “per il” SportFace.