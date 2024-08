Organizzare una festa memorabile sulle orme dei balli leggendari di Rotschild e Capote

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 1 agosto 2024) Life&People.itun party di successo può essere impresa insormontabile: davvero tanti i dettagli che si devono incasellare perfettamente, ciascuno dei quali potrebbe andare storto da un momento all’altro e rovinare tutto. Con la giusta preparazione ed un pizzico di fortuna, tuttavia, si può riuscire a generare quell’atmosfera magica che caratterizza una, di quelle che riecheggiano nei racconti degli invitati per decenni e si tramandano attraversando generazioni, tra aneddoti divertenti e immagini potenti da rievocare davanti ad un aperitivo. Nel tentativo di riuscire a carpire quali sono gli elementi fondamentali, immancabili e imprescindibili per un evento dal risultato assicurato, prenderemo in considerazione due dei party più famosi e chic della storia.