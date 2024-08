L' utile di Azimut nel semestre cresce del 43% a 330 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)Holding archivia la semestrale al 30 giugno con unnetto adjusted di 330, in crescita del 43% rispetto all'anno precedente e una raccolta netta di 10 miliardi di euro. Il gruppo vede prospettive fiduciose per superare gli obiettivi per il 2024 con unnetto di 500di euro. Il target di raccolta netta di oltre 7 miliardi è stato invece già raggiunto e superato. I ricavi totali ammontano a 702, in aumento del 9%. L'operativo è cresciuto del 9% a 312, mantenendo un margine operativo solido al 44%.