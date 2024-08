LumbearJack è ora gratis su Epic Store!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) Questa settimana sull’Gamespotrete trovare, un titolo in cui dovrete salvare la natura nei panni di un orso armato d’ascia Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’, un titolo rompicapo in cui dovrete salvare la natura nei panni di un orso armato d’ascia. L’vi fa salvare la naturaconè un titolo in cui vestirete i panni di un orso che insieme ai suoi amici animali dovrà cercare di riportare la natura ai suoi vecchi fasti distruggendo tutte le opere inquinanti create dall’uomo.