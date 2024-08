LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la semifinale Italia-Giappone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Per il momento è tutto, a traper le due semifinali! 13.16 Le azzurre hanno vinto e convinto con l’Egitto, asfaltando le nordafricane 45-14. Lacon il, dove illlo si alza esponenzialmente, sarà alle 14.50. I due penultimi atti si svolgeranno in contemporanea. 13.15 Questo il tabellone allineato alle semifinali: ITA(1)-JPN(4) CAN Canada (6)-USA Stati Uniti (2) 13.14 Canada che quindi andrà ad affrontare gli Stati Uniti nel penultimo atto. 13.13 Dopo un assalto infinito termina Canada-Francia, con le nordamericane che danno un dispiacere a tutto il pubblico del Grand Palais eliminando le padrone di casa con il punteggio di 38-36. 13.12 Tre secondi alla fine, Canada a +2 e ad un passo dall’eliminare la Francia. 13.